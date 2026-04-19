Capturan a pareja con estupefacientes en Santiago

La pareja ya era buscada por su presunta participación en un grupo criminal, donde ambos estarían relacionados como generadores de violencia en la región.

Una pareja identificada como presunta generadora de violencia fue detenida por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Santiago, tras un operativo derivado de trabajos de inteligencia en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones.

Operativo a un costado del río la chueca

La intervención se llevó a cabo la tarde del viernes en las inmediaciones del Río La Chueca, zona donde previamente las autoridades habían detectado la presencia de los sospechosos.

Durante el despliegue, los oficiales localizaron a un hombre y una mujer cuyas características coincidían con las descripciones obtenidas en las investigaciones, por lo que procedieron a abordarlos.

Los implicados se identificaron como Juan “N”, de 30 años, y Cristel “N”, de 26 años, quienes fueron interceptados en el sitio tras ser ubicados por los elementos de seguridad.

Tras una revisión, los elementos encontraron entre sus pertenencias 30 envoltorios con hierba verde y seca con características de marihuana, además de 50 dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra y 40 dosis de una sustancia granulada con características del cristal, así como dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, la pareja ya era buscada por su presunta participación en un grupo criminal, donde ambos estarían relacionados como generadores de violencia en la región.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.