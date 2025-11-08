Capturan a pareja con drogas durante operativo en García

El hombre y la mujer, identificados como Julio “N” de 28 años, y María “N” de 27, fueron asegurados en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público

Durante un operativo de vigilancia en el municipio de García, elementos de Fuerza Civil lograron la detención de una pareja que presuntamente transportaba diversas dosis de droga.

Los hechos ocurrieron en la colonia Portal de Lincoln, cuando los oficiales detectaron un vehículo que circulaba de manera imprudente y a exceso de velocidad. Tras marcarle el alto, inspeccionaron la unidad y hallaron varios envoltorios con hierba verde con características de marihuana, así como dosis de una sustancia sólida parecida al cristal.

El hombre y la mujer, identificados como Julio “N” de 28 años, y María “N” de 27, fueron asegurados en el lugar y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.