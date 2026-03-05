Capturan a pareja con arma y droga en Apodaca

Durante la revisión, a la pareja se le aseguraron dos armas largas abastecidas con diez cartuchos cada una, así como un arma corta cargada.

Una pareja señalada como presunta generadora de violencia fue detenida tras un despliegue de investigación e inteligencia en el municipio de Apodaca, luego de que se les aseguraran armas de fuego y diversas dosis de narcóticos.

Los hechos ocurrieron, durante un operativo implementado en la colonia Paseo de las Fuentes, donde los sospechosos fueron ubicados cuando circulaban a bordo de un Ford Fusion con placas del estado de Michoacán. El dispositivo se activó tras labores previas de seguimiento que permitieron su localización en la zona.

Fue en el cruce de las calles Bosques de Amates y avenida Orquídea donde las autoridades cerraron el paso al vehículo y, mediante tácticas policiales, solicitaron a sus ocupantes descender. Los detenidos se identificaron como Ángel “N”, de treinta y dos años de edad, y Damaris “N”, de veintisiete.

Durante la revisión, a la pareja se le aseguraron dos armas largas abastecidas con diez cartuchos cada una, así como un arma corta cargada. Además, se les decomisaron sesenta envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, setenta y cuatro dosis de una sustancia sólida blanca tipo cocaína en piedra y trece dosis de una sustancia granulada semejante al cristal, así como dispositivos de comunicación.

De acuerdo con las indagatorias iniciales, ambos serían integrantes de un grupo delictivo con presencia a nivel nacional e internacional, presuntamente vinculados a actividades consideradas de alto impacto y a la generación de hechos violentos en la región.

La detención fue realizada por elementos de Fuerza Civil, con apoyo de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, quienes pusieron a los detenidos a disposición del Ministerio Público Federal para que se determine su situación jurídica conforme avancen las investigaciones en Apodaca.