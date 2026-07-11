Capturan a padre e hijo prófugos por homicidio en China

La Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales fueron ejecutadas por agentes investigadores en el municipio de Escobedo.

Después de permanecer prófugos de la justicia durante casi cinco años, dos hombres, padre e hijo, fueron detenidos en el municipio de Escobedo por su presunta participación en el asesinato de un hombre de 59 años, identificado como Edelmiro, ocurrido sobre la carretera General Terán–China, a la altura del kilómetro 90.

Los detenidos fueron identificados como Azael “N”, de 35 años, y Heraclio “N”, de 63, quienes enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado y ya fueron internados en un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios, en coordinación con detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, las indagatorias permitieron documentar la presunta participación y responsabilidad de ambos detenidos, quienes además son padre e hijo, en los hechos registrados el 13 de diciembre de 2021.

La investigación establece que ese día, sobre la carretera General Terán–China, a la altura del Ejido Barranco de Reyes, la víctima fue localizada por los ahora detenidos, quienes presuntamente se aproximaron portando un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente huir del lugar.

Como consecuencia del ataque, Edelmiro perdió la vida a causa de una lesión, de acuerdo con el dictamen de autopsia realizado por el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Tras reunir los elementos de prueba, la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales fueron ejecutadas por agentes investigadores en el municipio de Escobedo.