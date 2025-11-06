Capturan a otro implicado en ataque a bar de Juárez

El detenido era buscado por su presunta participación en el ataque a balazos en el bar 'Ovni' el fin de semana pasado en Juárez.

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de un presunto implicado en el ataque armado registrado el pasado 1 de noviembre en el bar "Ovni" del municipio de Juárez.

La detención ocurrió durante un operativo en la colonia Barretal en el municipio de Apodaca, cuando los agentes ubicaron a un hombre que coincidía con las características del sospechoso buscado.

Al interceptarlo en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Politécnica, el joven se identificó como Javier “N” de 21 años quien habria mostrado una actitud agresiva ante los oficiales.

El detenido era buscado por su presunta participación en el ataque a balazos el fin de semana pasado en Juárez.

Javier fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.