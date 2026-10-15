Capturan a objetivo prioritario por robos en Guadalupe

Policías detienen a “Mike”, de 24 años, junto con dos acompañantes; les aseguraron droga y cosméticos presuntamente relacionados con un robo de 67 mil pesos

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Tres personas fueron detenidas por su relación con diversos robos cometidos en el municipio de Guadalupe.

Entre ellas se encuentra Miguel Ángel, alias “Mike”, de 24 años, identificado por las autoridades como objetivo prioritario.

Mediante el seguimiento de cámaras de vigilancia y trabajos de inteligencia, los policías lo ubicaron en el cruce de las avenidas Pablo Livas y Arturo de la Garza, en la colonia Valles de la Silla.

Ahí fue detenido junto con Julio César de 38 años y Michelle, de 25.

Durante la intervención, les aseguraron 22 dosis de marihuana, 10 de cristal y diversos productos cosméticos.

Estos últimos estarían relacionados con el robo a una vivienda en la colonia Villa de San Sebastián, de donde fueron sustraídos artículos para el cuidado de la piel valuados en aproximadamente 67 mil pesos.

Además, “Mike” es investigado por su posible participación en otros robos en el gimnasio CEDEREG y los negocios Firehouse en Bosques del Contry y Waka House en el Centro de Guadalupe.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.