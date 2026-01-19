Capturan a niño de 15 años sospechoso de homicidio en García

El joven fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes realizarán las indagatorias correspondientes para determinar su situación

Un menor de 15 años de edad fue detenido en el municipio de García por ser sospechoso de homicidio de una persona.

De acuerdo con la información brindada por Fuerza Civil, el menor era considerado generador de violencia, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad en el fraccionamiento Vista Bella, con la finalidad de ubicarlo y proceder a su detención.

Localización del menor y revisión protocolaria

Fue en el cruce de las calles Vistas del Ciprés y Vistas del Ébano donde los elementos observaron a un joven que coincidía con las características previamente obtenidas, por lo que fue interceptado y sometido a una revisión protocolaria.

Objetos asegurados durante la inspección

Durante la inspección de la mochila que portaba el menor, los oficiales localizaron un arma larga de juguete con cargador de tambor, además de 68 bolsas con hierba verde y 42 bolsas con droga con características del cristal.

Puesta a disposición de autoridades

Ante estos hechos, el joven fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.