Capturan a narco distribuidor con arma de fuego en Guadalupe

Cuando se paseaba armado por calles de la colonia Dos Ríos, un sujeto fue capturado por policías de Guadalupe.

El inculpado fue reportado por vecinos de ese sector al C4 municipal.

Esto generó un fuerte despliegue de efectivos hacia el cruce de las calles Río Granada y Río Nilo.

Al llegar a estas calles el sujeto intentó escapar al darse cuenta de la presencia de los oficiales.

Tras varios minutos, el presunto delincuente fue interceptado y sometido por los elementos de policía.

Al ser revisado le encontraron una réplica de pistola escuadra y en su poder varias dosis de droga.

Además en los archivos de esa corporación, Juan Carlos, de 42 años, cuenta con antecedentes penales por el delito de robo.

El inculpado fue trasladado a las instalaciones de esa corporación para que se integre la carpeta en el Ministerio Público.