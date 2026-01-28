Capturan a murciélago hallado en baño de la clínica 17 del IMSS

A pesar de los mitos que rodean a estos animales, la Guardia Forestal recordó a la población que los murciélagos desempeñan un papel crucial en la naturaleza

Elementos Rangers de la Guardia Forestal de Nuevo León atendieron un reporte ciudadano tras el hallazgo de un murciélago al interior de un área de sanitarios en la Clínica 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Monterrey.

Gracias a una intervención especializada que priorizó el bienestar del ejemplar y la seguridad de los derechohabientes, los agentes lograron el resguardo exitoso de un espécimen Tadarida brasiliensis.

Tras una evaluación rápida, se confirmó que el pequeño mamífero se encuentra en óptimas condiciones de salud, por lo que se ha programado su liberación en su hábitat natural durante el transcurso de esta noche.

A pesar de los mitos que suelen rodear a estos animales, la Guardia Forestal recordó a la población que los murciélagos desempeñan un papel crucial en la naturaleza.

La especie Tadarida brasiliensis es conocida por consumir grandes cantidades de insectos, funcionando como un control biológico natural contra plagas y manteniendo el equilibrio ambiental en las zonas urbanas y rurales.

¿Qué hago si me encuentro un murciélago?

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la ciudadanía en caso de encontrar fauna silvestre en zonas habitacionales o edificios públicos.