Capturan a mujeres y a menores con 170 dosis de drogas

Autoridades presumen que las mujeres mayores de edad pertenecen a un grupo de la delincuencia, en la cual estarían involucradas como generadoras de violencia

Al menos dos mujeres en compañía de dos adolescentes, fueron detenidos durante un dispositivo estratégico encabezado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones, en el municipio de Juárez.

Los hechos ocurrieron después del mediodía de este lunes, en la colonia Anzures, donde previamente realizaron una indagatoria que los llevó a la geolocalización de los probables infractores.

Durante la búsqueda, los oficiales visualizaron, en el cruce de las calles Siena y Helsinki, a un grupo de personas cuyas características físicas eran similares a las descritas para su ubicación, y los interceptados.

Los sospechosos se identificaron como Karla “N", de 37 años de edad y Cinthia "N”, de 18, junto con un masculino, de 14; y una femenina, de 15 años.

En sus pertenencias encontraron y decomisaron los siguientes indicios: 172 envoltorios con narcóticos conocidos como marihuana, cristal y cocaína, dinero y dispositivos móviles.

Las autoridades presumen que las mujeres mayores de edad pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada, en la cual estarían involucradas como generadoras de violencia.

Por lo anterior, las adultas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica; mientras que los adolescentes fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, en donde analizarán su situación.