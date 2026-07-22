Capturan a mujeres y a menores con 170 dosis de drogas

Al menos dos mujeres en compañía de dos adolescentes, fueron detenidos durante un dispositivo estratégico encabezado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones, en el municipio de Juárez.
Los hechos ocurrieron después del mediodía de este lunes, en la colonia Anzures, donde previamente realizaron una indagatoria que los llevó a la geolocalización de los probables infractores.
Durante la búsqueda, los oficiales visualizaron, en el cruce de las calles Siena y Helsinki, a un grupo de personas cuyas características físicas eran similares a las descritas para su ubicación, y los interceptados.
Los sospechosos se identificaron como Karla “N", de 37 años de edad y Cinthia "N”, de 18, junto con un masculino, de 14; y una femenina, de 15 años.
En sus pertenencias encontraron y decomisaron los siguientes indicios: 172 envoltorios con narcóticos conocidos como marihuana, cristal y cocaína, dinero y dispositivos móviles.
Las autoridades presumen que las mujeres mayores de edad pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada, en la cual estarían involucradas como generadoras de violencia.
Por lo anterior, las adultas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica; mientras que los adolescentes fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, en donde analizarán su situación.