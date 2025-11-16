Capturan a mujer por intentar robar vivienda de Valle de Cumbres

La presunta delincuente cuenta con antecedentes de robo millonario, debido a que pertenecía a una banda dedicada a apoderarse de fuertes cantidades de dinero

Una mujer fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey cuando fue sorprendida al interior de una vivienda durante la madrugada de este sábado en la colonia Valle de las Cumbres.

Luego de visitar a un familiar enfermo, la víctima de 41 años, llegó a su domicilio y al entrar a la cocina, se encontró con la presunta delincuente. Al no recibir respuesta sobre la razón por la que se encontraba en su casa, pidió auxilio a las autoridades.

Elementos de la corporación municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron este reporte de allanamiento de morada. Al entrar a la vivienda, los policías lograron capturar a la señalada, quien cuenta con antecedentes penales por robos millonarios en casa-habitación, debido a que formaba parte de una banda dedicada a realizar este tipo de atracos en residencias de Guadalupe y la zona sur de Monterrey.

La ahora detenida fue trasladada hacia las instalaciones de la corporación policíaca, donde un agente del Ministerio Público definirá su situación jurídica.