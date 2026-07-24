Capturan a mujer por homicidio cometido en García en 2022

La mujer fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil del Estado, donde quedó a disposición de un Juez de Control

Una mujer señalada por su presunta participación en el homicidio de un joven de 19 años, cometido en el municipio de García en enero de 2022, fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

La detenida fue identificada como Natalia “N”, de 29 años de edad, quien enfrenta el delito de homicidio calificado.

La captura se llevó a cabo el pasado 22 de julio de 2026 en la vía pública, sobre calles de la colonia Puerta de Hierro, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2022, cuando la víctima, identificada como Francisco, de 19 años, se encontraba al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Topacio, en la colonia Villa Los Nogales, en García.

Las indagatorias establecen que en el inmueble también se encontraba Natalia “N” y que tanto ella como la víctima presuntamente pertenecían a grupos delictivos antagónicos.

Posteriormente, al domicilio arribaron tres hombres armados que dispararon en múltiples ocasiones contra el joven, privándolo de la vida.

La investigación señala que, tras la agresión, Natalia “N” presuntamente se unió a los atacantes para abordar un vehículo y huir del lugar.

Tras el reporte de los hechos, autoridades acudieron al sitio y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinó que la causa de muerte fue consecuencia de múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diversas partes del cuerpo.

La mujer fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil del Estado, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien definirá su situación jurídica conforme avance el proceso.