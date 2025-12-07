Capturan a menor de 14 años con 53 dosis de droga en Monterrey

Elementos de Fuerza Civil efectuaron el arresto al detectar que el adolescente intentó evadirlos. Se presume que entre las drogas encontraron dosis de cocaína

Un adolescente de 14 años fue detenido en la colonia Independencia, en Monterrey, tras hallársele más de 50 dosis de diversos tipos de droga.

Elementos de Fuerza Civil efectuaron el arresto al detectar al joven en actitud sospechosa durante un patrullaje.

Y es que el ahora detenido, -junto con otro hombre-, trató de evitar encontrarse de frente con los uniformados echándose a correr.

Luego de una breve persecución la autoridad le dio alcance y procedió a realizarle una inspección.

Entre sus pertenencias le encontraron 29 dosis de cristal y 24 bolsas más con cocaína.

El arresto ocurrió sobre la calle Río Escondido, a la altura Lago de Pátzcuaro, según informó Fuerza Civil.

El adolescente quedó puesto a disposición del Ministerio Público para que se investigue por la posesión de estupefacientes.