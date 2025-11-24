Capturan a joven por posesión de drogas en Santa Catarina

Por: Diana Leyva 23 Noviembre 2025, 13:24

Este presunto delincuente también es investigado por el robo del cableado de una luminaria ubicada en la colonia Residencial El Castillo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina detuvieron este domingo a Jaime Jair "N", de 23 años, por su presunta participación en delitos contra la salud. Su captura se registró alrededor de las 01:19 horas, cuando las autoridades observaron a un hombre de actitud sospechosa que caminaba por Segunda Avenida y la calle Culebra, en la colonia Mirador de Santa Catarina. Al efectuarle una revisión, los oficiales encontraron varios envoltorios que contenían una sustancia solida con características similares al cristal. Por este hallazgo, los oficiales municipales lo trasladaron hasta sus instalaciones para ponerlo a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Se presume que el presunto delincuente también es investigado por su probable responsabilidad en el robo de cableado de una luminaria de la colonia Residencial El Castillo.