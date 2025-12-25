Capturan a joven por crimen cometido en Monterrey

De acuerdo con las autoridades, se cumplió la orden de aprehensión en contra del acusado en la vía pública, en calles de la colonia Valle de Lincoln

La Fiscalía de Nuevo León informó sobre la detención de un joven de 20 años, identificado como José “N”, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado, ocurrido en agosto de 2024 en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con las autoridades, se cumplió la orden de aprehensión en contra del acusado en la vía pública, en calles de la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García.

Los hechos por los que se le acusa se remontan al 3 de agosto de 2024, cuando un hombre identificado como Esteban, de 26 años de edad, se encontraba conviviendo con otras personas en el porche de un domicilio ubicado en la calle Doroteo Arango, en la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey.

Según la investigación, José “N” habría llegado al lugar acompañado de otros sujetos y presuntamente comenzaron a agredir físicamente a la víctima y a sus acompañantes.

Posteriormente, el ataque se habría concentrado en Esteban, con quien los agresores mantenían rencillas previas, golpeándolo con bates de madera hasta dejarlo inconsciente, para después huir del sitio.

Aunque la víctima fue trasladada con vida a un hospital, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Actualmente, el detenido se encuentra en prisión preventiva, a disposición de un Juez de control quien determinará su situación jurídica.