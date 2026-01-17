Capturan a joven involucrado en robo con violencia

El arresto sucedió en la colonia Carmen Serdán, lugar que era frecuentado por el sospechoso y por lo cual se montó un dispositivo para buscarlo

Gracias a trabajos estratégicos efectuados por elementos de Fuerza Civil, se logró la captura de un menor presuntamente involucrado en un robo con violencia, al norte de Monterrey.

El arresto sucedió la noche del jueves en la colonia Carmen Serdán, lugar que era frecuentado por el sospechoso y por lo cual se montó un dispositivo para buscarlo.

Con ayuda de la descripción física del individuo, pudieron localizarlo en el cruce de la calle P8 y Prolongación Azteca. El probable infractor, un adolescente de 17 años de edad; llevaba en sus pertenencias: 16 dosis con una sustancia granulada similar al cristal y 14 envoltorios de aluminio con una sustancia sólida de color blanco similar a la cocaína en piedra.

El joven es uno de los principales sospechosos del comicio de un robo con violencia que dejó lesionada con diverso golpes en el cuerpo a una mujer. El evento se suscitó la madrugada del domingo en la colonia Valle de Santa Lucía, al norte de Monterrey.

Por lo anterior, fue detenido y trasladado a las instancias correspondientes para analizar su situación.