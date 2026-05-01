Capturan a joven de 19 años por homicidio en Escobedo

Isaí Guadalupe 'N' presuntamente atacó a su víctima con un objeto punzocortante provocándole múltiples lesiones que le causaron la muerte

Un joven de 19 años fue detenido por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido el pasado 29 de marzo de 2026 en la colonia Alianza Real, en el municipio de Escobedo.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Isaí Guadalupe “N”, señalado como probable autor de una agresión con arma blanca que derivó en la muerte de un hombre identificado como Perfecto, de 48 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por el Agente del Ministerio Público especializado en Homicidios, con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Apodaca y Artículo 123, en la colonia Alianza Real.

Según la indagatoria, la víctima se encontraba en el lugar cuando el ahora detenido se aproximó a bordo de una bicicleta, portando un objeto punzocortante.

Aprovechando que el hombre no contaba con medios de defensa y no anticipaba la agresión, Isaí Guadalupe “N” lo atacó, provocándole múltiples lesiones con sangrado activo.

Tras la agresión, el lesionado intentó huir y logró llegar hasta un puesto de un mercado rodante que se instalaba en la zona; sin embargo, se desvaneció en el sitio, donde posteriormente fue confirmado sin signos vitales. El agresor escapó con rumbo desconocido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó como causa de muerte un choque hipovolémico secundario a una herida penetrante en el tórax causada por objeto punzocortante.