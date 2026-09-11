Capturan a joven con orden de aprehensión en Salinas Victoria

Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias diversos envoltorios con presuntos narcóticos, dinero en efectivo y otros indicios.

Un hombre de 22 años, señalado como presunto generador de violencia y con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, fue detenido durante un operativo conjunto en el municipio de Salinas Victoria.

De acuerdo con información de Fuerza Civil, la captura se derivó de trabajos de inteligencia e investigación realizados en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, mediante los cuales se logró ubicar los movimientos del sospechoso en calles de la colonia Valle del Norte.

El operativo se desplegó sobre la avenida Paseo de Castilla, donde los agentes detectaron un vehículo Nissan Altima cuyas características coincidían con las del automóvil en el que presuntamente se desplazaba el investigado.

Los elementos le marcaron el alto mediante comandos verbales y procedieron a realizar una inspección. El hombre se identificó como Carlos “N”, de 22 años.

Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias diversos envoltorios con presuntos narcóticos, dinero en efectivo y otros indicios.

Además, al verificar sus datos, las autoridades confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Carlos “N” también es señalado por las autoridades como probable integrante de un grupo delictivo y presunto generador de violencia en la zona.

Finalmente, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.