Capturan a joven con drogas tras persecución en Monterrey

El hombre fue detenido con más de 100 bolsas de diferentes sustancias; en otro caso similar, cayó un hombre con una sustancia similar al cristal y hierba verde

Una intensa persecución registrada la tarde del sábado en la colonia San Bernabé Fomerrey 110 culminó con la detención de un joven que portaba varias dosis de droga.

Los elementos de Fuerza Civil atendieron el reporte de un sujeto que circulaba a bordo de un Hyundai Elantra por la calle Can Mayor e intentaba huir a toda velocidad.

Durante el operativo, el conductor identificado como Mario “N”, de 26 años, chocó primero contra una unidad de Fuerza Civil y después con un muro de contención en la calle Balanza.

Aunque trató de escapar a pie, fue alcanzado metros más adelante por los oficiales.

Y hallaron entre sus pertenencias 77 bolsas con hierba verde con características de marihuana; seis envoltorios de polvo blanco similar a la cocaína; 10 dosis de sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra; 25 bolsitas ziploc con una sustancia con características de cristal, además de dinero en efectivo y otros indicios.

El joven fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Detienen a hombre con más de 30 kilos de droga durante operativo en Anáhuac

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre que transportaba más de 30 kilos de droga sobre la carretera Federal Número 01, donde los policías realizaban patrullajes de vigilancia.

El hombre fue identificado como Eder “N”, de 38 años quien portaba dos envoltorios con una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal y tres bloques envueltos en cinta, con un peso aproximado de tres kilos de hierba verde con características de marihuana.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.