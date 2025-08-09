Info 7 Logo
Capturan a joven armado en vía pública en Monterrey

Por: Humberto Salazar

08 Agosto 2025, 21:48

Durante una revisión, se le aseguró un arma larga abastecida con 11 cartuchos, un cargador con 15 municiones y una coipa en color negro.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un joven de 19 años, identificado como Primitivo “N”, luego de recibir un reporte que lo señalaba por portar un arma larga en la vía pública, en el municipio de Monterrey.

La detención ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, en el cruce de las calles 15a Avenida y Linares. 

Los oficiales ubicaron al joven cuya descripción coincidía con la denuncia y confirmaron que portaba el arma mencionada.

Durante una revisión, se le aseguró un arma larga abastecida con 11 cartuchos, un cargador con 15 municiones y una coipa en color negro.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación legal.

