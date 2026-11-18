Tras su captura, el jabalí quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes se encargarían de trasladarlo a un centro de bienestar animal

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la mañana de este martes en el municipio de Guadalupe, luego de que dos jabalíes escaparan de un domicilio y comenzaran a deambular por diferentes sectores habitacionales, lo que generó alarma entre los vecinos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, los ejemplares habrían salido de una vivienda ubicada en el sector de Parques de Guadalupe y, una vez fuera del inmueble, comenzaron a desplazarse por distintas zonas, entre ellas las inmediaciones de las colonias Ignacio Allende y Agua Nueva.

La situación complicó las labores de los cuerpos de auxilio, quienes tuvieron que realizar distintas maniobras para tratar de controlar a los animales, que se desplazaban de un punto a otro y se resistían a ser capturados.

Durante varias horas, los elementos estuvieron detrás de los jabalíes, que consiguieron escapar en repetidas ocasiones, obligándolos a extender el operativo y seguirles la pista por diferentes calles del sector.

La persecución se prolongó hasta cerca de las 10:40 de la mañana, cuando finalmente uno de los ejemplares pudo ser asegurado en el cruce de las calles 15 de Mayo y avenida Las Torres, en las inmediaciones de la colonia Ignacio Allende.

Tras su captura, el jabalí quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes se encargarían de trasladarlo a un centro de bienestar animal para su atención y protección.

Sin embargo, el operativo no había concluido, pues el segundo ejemplar consiguió evadir nuevamente a los cuerpos de auxilio y escapó con rumbo desconocido, por lo que continuaban las labores para tratar de ubicarlo y evitar que ingresara a alguna vivienda o representara un riesgo para los habitantes.

A pesar de las horas de persecución y las complicaciones para controlar a los animales, no se reportaron personas lesionadas por algún ataque de los jabalíes.