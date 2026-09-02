Capturan a implicados en fraude contra Unifin Financiera

Los ahora detenidos estarían relacionados con más denuncias, aunque por el momento su presunta participación o relación sigue siendo investigada

Los trabajos de coordinación entre las fiscalías de Jalisco y Nuevo León, lograron la detención de ambos quienes permanecen internados en un centro de reinserción social por el delito de fraude específico.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron el aseguramiento de diversos inmuebles vinculados con la investigación.

Investigan supuesto fraude por 12 millones de pesos

Manuel “N” fue identificado en el 2017 como responsable de EFM Capital, fondo regiomontano dedicado a adquirir, capitalizar, reorganizar y preparar para su venta empresas familiares y fue en diciembre del 2022, que fue denunciado y vinculado a proceso por un supuesto fraude que ascendería a los $12 millones de pesos.

Según las autoridades, este monto sería correspondiente a un anticipo para instalar vidrio a la empresa Unifin Financiera, empresa promotora de este litigio.

Indagan posible relación con más denuncias

Además de esta, los ahora detenidos estarían relacionados con más denuncias, aunque por el momento su presunta participación o relación sigue siendo investigada.