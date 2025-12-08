Capturan a hondureño por agredir a policías de Monterrey

Luego de revisar sus antecedentes, oficiales descubrieron que aparentemente se vincula con múltiples robos con violencia registrados desde hace varios meses

Un hombre originario de Honduras fue detenido por elementos municipales cuando intentó agredirlos en calles de la colonia Talleres, en Monterrey.

Este hecho se registró alrededor de las 15:50 horas, cuando autoridades observaron como Maycon Luciano "N", de 37 años, realizaba una necesidad fisiológica sobre el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Roble.

Cuando se aproximaron hacia el hombre, este comenzó a agredirlos, por lo que procedieron a someterlo y proceder con su captura.

Luego de investigarlo, se percataron de que este hombre de origen extranjero cuenta con orden de aprehensión por robo con violencia a tiendas de conveniencia.

¿Cuáles robos presuntamente cometió?

Maycon Luciano "N" es acusado de perpetrar varios robos con uso de violencia dentro de tiendas de conveniencia.

De acuerdo con las labores de investigación, uno de estos hechos delictivos en los que aparentemente participó este hombre es el registrado el pasado 25 de septiembre en la colonia Mitras Centro, así como el registrado cinco días después pero en la colonia Santa Cruz.

Mientras que los otros ocurrieron el primero y cuatro de octubre en Villa Mitras y Chepevera, respectivamente.

Ante esto, el hombre fue trasladado hacia las instalaciones de la corporación municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.