Capturan a hondureño con arma y droga en la colonia Industrial

El hombre fue sorprendido por las autoridades mientras hacía sus necesidades fisiológicas en la vía pública e intentó darse a la fuga

Tras ser sorprendido haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública, un hombre fue detenido con un arma de fuego y drogas en la colonia Industrial, en Monterrey.

Se trata de Bayron Alexander, de 25 años, y quien refirió ser originario de Honduras.

El sospechoso, al verse sorprendido por policías municipales, trató de darse a la fuga corriendo.

Tras una persecución por varias cuadras, el hombre fue finalmente alcanzado en el cruce de Luis Quintanar y Lima.

Al someter a revisión sus pertenencias, las autoridades le encontraron en un mochila un arma corta.

Junto con la pistola había un cargador con 10 cartuchos hábiles.

Así mismo hallaron 13 envoltorios pequeños de presunta cocaína en polvo.

El joven fue finalmente detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación.