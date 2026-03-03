Capturan a homicida en Valle de Santa María, Pesquería

Tras revelar la presunta culpabilidad, el hombre fue internado en el penal estatal en espera de que se realice la audiencia de vinculación.

Agentes de la Policía Ministerial detuvieron cinco días después al sujeto que presuntamente asesinó a un hombre en la colonia Valle de Santa María.

La captura de quien fue identificado como José Armando, de 28 años fue realizada mediante una orden de aprehensión. El inculpado fue interceptado cinco días después del asesinato de Juan José Loredo, de 68 años.

La víctima fue encontrada muerta en el porche de un domicilio del sector Palermo en la mencionada colonia en Pesquería.

Desde el pasado 26 de febrero, los detectives de homicidios recabaron información y lograron identificar al presunto asesino.

De esta manera, los detectives lograron obtener una orden de aprehensión por el delito de homicidio preterintencional.

Lo anterior tras las pesquisas y a la declaración del inculpado, quien refirió que el día de los hechos llegó a casa de su pareja.

En el porche localizó a Juan José, en estado de ebriedad, y tras discutir con él, lo empujó. Esto provocó que la víctima cayera y se golpeara la cabeza contra el pavimento.

En el informe de los médicos forenses, se reveló que la víctima murió a causa de una contusión de cráneo.

El inculpado fue internado en el penal estatal en espera de que se realice la audiencia de vinculación.