Aunque ambos intentaron darse a la fuga, fueron detenidos y se les decomisaron un arma, envoltorios con posible droga y efectivo

Un hombre considerado como generador de violencia fue capturado junto a una mujer cuando trataban de escapar, esto en el municipio de Escobedo.

Los agentes de Fuerza Civil realizaron la captura en calles del fraccionamiento San Miguel del Parque, sector San Manuel II. Sobre la arteria San Aquilino, visualizaron al hombre y una mujer cuyas características físicas coincidían con las de las personas que buscaban, por lo cual decidieron abordarlo.

Cuando el probable infractor notó la presencia de la ley, junto a su pareja intentaron darse a la fuga; sin embargo, fueron interceptados a unos metros.

Los sospechosos se identificaron como:

1. Rodolfo “N", de 34 años

2. Fátima "N”, de 21 años

En sus pertenencias encontraron:

01 arma corta tipo revólver abastecida.

Diversos envoltorios con marihuana y cristal.

Artículos de pesaje.

Dinero en efectivo.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.