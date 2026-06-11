Capturan a hombre y lo internan en penal por violencia familiar

David "N", de 33 años, vecino de la colonia El Yerbaniz, fue detenido por gritar insultos en vía pública frente a otros.

Un hombre fue detenido por elementos de la policía de Santiago tras escandalizar en la vía pública y terminó internado en un centro penitenciario, luego de confirmarse que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar.

El detenido fue identificado como David “N”, de 33 años de edad, vecino de la colonia El Yerbaniz, quien fue sorprendido mientras gritaba improperios en la vía pública.

De acuerdo con el reporte, al ser abordado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, el hombre reaccionó con actitud hostil y lanzó insultos contra los uniformados.

Tras verificar su identidad en las bases de datos enlazadas al Centro de Inteligencia para la Vigilancia, se confirmó que David “N” tenía pendiente una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

Ante esta situación, se dio aviso a la Coordinación de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos agentes cumplimentaron el mandato judicial y trasladaron al detenido al Penal correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.