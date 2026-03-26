Capturan a hombre tras robar grúa al sur de Monterrey

El detenido presuntamente sorprendió al operador sobre la calle José Alvarado y en un descuido encendió la unidad para avanzar varios kilómetros

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Luego de sorprender al chofer, un sujeto lo despojó de una grúa y tras ser monitoreado por las cámaras de seguridad fue detenido por la Policía de Monterrey.

El robo fue cometido en el cruce de la calle José Alvarado y Las Pampas, en el sur de Monterrey.

Se estableció que el inculpado presuntamente sorprendió al operador de la unidad y en un descuido encendió el motor.

Tras lo anterior se dio a la fuga, mientras que el robo era reportado a las autoridades.

El robo provocó un fuerte despliegue de efectivos del grupo de Operaciones Especiales de la Policía Regia.

Apoyados por las cámaras de seguridad del C4 municipal, la Policía detectó el vehículo circulando sobre la avenida Constitución.

Varias unidades le dieron alcance y tras copar el paso, lograron la detención del presunto responsable de aproximadamente 30 años de edad.

El sujeto fue sometido y trasladado a las celdas de esta corporación y puesto a disposición del Ministerio Público.

A pesar de que la detención se llevó a cabo alrededor de las cuatro de la madrugada, la vialidad se vio afectada al quedar cerrados dos carriles hacia la avenida Antonio L. Rodríguez.