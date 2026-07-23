Capturan a hombre señalado por presuntos fraudes en gasolineras

El detenido presuntamente indicaba que el pago sería con tarjeta y aprovechaba que el despachador buscaba la terminal para escapar sin pagar el servicio

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Ciudad Limón, en la colonia Mitras Norte.

El detenido fue identificado como Jesús “N”, de 29 años de edad. De acuerdo con la autoridad, oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando personal del C4 detectó, a través de las cámaras de monitoreo, un vehículo Nissan March blanco que llamó su atención.

Al interceptar la unidad, el conductor presuntamente mostró una actitud agresiva hacia los oficiales, por lo que fue asegurado. Al verificar su información, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por robo con violencia, emitida en abril del año pasado.

Las investigaciones también señalan que el automóvil que conducía coincide con las características de una unidad presuntamente utilizada para cometer fraudes en al menos tres estaciones de servicio de la cadena Oxxo Gas. El modo de operar consistía en solicitar $900 de combustible, indicar que el pago sería con tarjeta y aprovechar que el despachador buscaba la terminal para escapar sin pagar el servicio.

Entre los establecimientos afectados se encuentran gasolineras ubicadas en la colonia Topo Chico, sobre la avenida Colosio a la altura del Barrio Mirasol y en la colonia Ferrocarrilera, hechos registrados durante este mes.

Jesús “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los fraudes reportados.