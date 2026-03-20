Capturan a hombre robando en vivienda en San Jerónimo

Oficiales municipales que realizaban recorridos de vigilancia preventiva atendieron el reporte y se trasladaron al domicilio afectado

Una mujer de 66 años fue víctima de un intento de robo a casa habitación, luego de que un hombre ingresara sin autorización a su domicilio, situación que derivó en su detención por parte de elementos de la Policía de Monterrey.

¿Dónde ocurrió el intento de robo?

Los hechos se registraron la tarde del martes, alrededor de las 15:15 horas, en el cruce de las calles Giuseppe Verdi y Félix Mendelsson, en la colonia Colinas de San Jerónimo, al poniente de Monterrey.

Cámaras de seguridad alertaron a la víctima

De acuerdo con la información oficial, la afectada recibió una alerta en su teléfono celular al detectar movimiento dentro de su vivienda a través de las cámaras de seguridad.

Al revisar las imágenes, observó a un hombre al interior del domicilio, por lo que acudió de inmediato al lugar y solicitó apoyo mediante el chat vecinal, enlazado al C4.

Detienen a presunto intruso dentro del inmueble

Oficiales municipales que realizaban recorridos de vigilancia preventiva atendieron el reporte y se trasladaron al domicilio señalado.

Tras entrevistarse con la propietaria, esta permitió el ingreso de los uniformados, quienes localizaron al presunto intruso dentro del inmueble. El sujeto habría forzado una ventana para ingresar, al percatarse de que la casa se encontraba sola.

Identifican al detenido

El detenido fue identificado como Pánfilo Alejandro A., de 48 años, quien, según autoridades, ha sido asegurado anteriormente en la misma zona por hechos similares, además de utilizar distintos nombres para evadir su identificación.

Queda a disposición del Ministerio Público

Tras su captura, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal y quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.