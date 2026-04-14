Capturan a hombre por plagio de menor en Santiago

Policías municipales detuvieron al sujeto con orden vigente desde 2018 tras ser reportado por alterar el orden en la Carretera Nacional.

Un hombre con una orden de aprehensión vigente por el delito de plagio a menor fue detenido por policías de Santiago y puesto a disposición de la fiscalía general de Justicia del Estado.

La detención se realizó luego de una llamada ciudadana al Centro de Inteligencia para la Vigilancia, donde reportaban que un hombre, identificado como Federico “N”, de 38 años, molestando a las personas y lanzando latas de cerveza sobre la Carretera Nacional, en la Colonia El Yerbaniz.

Los sistemas arrojaron que Federico” N” cuenta con una orden de aprehensión vigente desde el 22 de febrero del 2018, por el delito de plagio de un menor.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que dará continuidad a su proceso legal por el delito de rapto.