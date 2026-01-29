Capturan a hombre en vehículo con reporte de robo en Guadalupe

Cámaras del C-4 registraron el paso del vehículo Hyundai Grand i10 color gris, en el cruce de la avenida Benito Juárez.

Un hombre fue detenido por la policía de Guadalupe tras circular a bordo de un automóvil con reporte de robo vigente, gracias a un operativo coordinado apoyado en el sistema de videovigilancia del C-4.

El hecho se registró luego de que a través del sistema de cámaras se detectó el paso del vehículo sobre la avenida Benito Juárez, una de las principales vialidades del ayuntamiento, lo que permitió una rápida reacción policial.

De acuerdo con la información oficial, el automóvil involucrado fue un Hyundai Grand i10 color gris, el cual había sido reportado como robado aproximadamente 24 horas antes de su localización.

Luego de recibir el reporte, elementos de la policía municipal desplegaron un operativo para ubicar e interceptar el automóvil.

El seguimiento culminó en el sector de la colonia Exposición, donde los oficiales lograron darle alcance al conductor en el cruce con la calle Ruiseñor.

Posteriormente, al girar sobre la calle Cardenal, los agentes marcaron el alto al vehículo, logrando que se detuviera sin que se reportaran incidentes mayores.

Durante la revisión preventiva del automóvil, los policías confirmaron mediante las plataformas oficiales que el vehículo contaba con un reporte de robo activo.

Ante esta situación, procedieron al aseguramiento de la unidad y a la detención del conductor, quien fue identificado como Fernando “N”, de 60 años.

En las imágenes compartidas por las autoridades municipales se aprecia como el coche antes mencionado circula en las calles con normalidad, incluso durante el tráfico cotidiano de esta avenida.

Las autoridades señalaron que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica por el presunto delito equiparable al robo de vehículo.