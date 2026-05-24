Capturan a hombre en Monterrey con auto robado en Escobedo

Policías municipales recibieron la alerta por parte del C4 sobre la ubicación del vehículo, el cual había sido robado horas antes en el municipio de Escobedo

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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido conduciendo un vehículo con reporte de robo con violencia en el municipio de Escobedo.

La detención ocurrió durante la noche en el cruce de las calles José Ángel Conchello y Camino a Santo Domingo, en la colonia Cementos, donde oficiales interceptaron un automóvil Kia K3 color gris que era buscado por las autoridades.

De acuerdo con el reporte, policías municipales recibieron la alerta por parte del C4 sobre la ubicación del vehículo, el cual había sido robado horas antes en el municipio de Escobedo.

El conductor fue detenido en el lugar

Tras ubicar la unidad, los oficiales marcaron el alto al conductor, identificado como Yenair “N”, de 33 años, quien fue detenido en el lugar.

Las autoridades informaron que el automóvil contaba con reporte de robo con violencia registrado el pasado 20 de mayo en el cruce del Anillo Periférico y la Carretera a Colombia, en la colonia Andrés Caballero.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones correspondientes.