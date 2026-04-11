Capturan a hombre con placas falsas en Santiago

Fue cuando autoridades le marcaron el alto que el conductor fue interceptado a la altura del kilómetro 257, en la comunidad de El Ranchito

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Santiago al ser sorprendido circulando con placas falsas en una camioneta dentro del municipio.

La detención se realizó luego de que cámaras de videovigilancia detectaran una Toyota Tacoma en color gris que circulaba a exceso de velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Fue cuando autoridades le marcaron el alto que el conductor fue interceptado a la altura del kilómetro 257, en la comunidad de El Ranchito.

El detenido, identificado como Jesús “N” de 37 años, fue puesto a disposición de las autoridades luego de que se confirmara que las placas y la tarjeta de circulación correspondían a otro vehículo, confirmado el delito de falsificación de documentos.

Tras esto, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el caso.