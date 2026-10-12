Capturan a hombre con orden de aprehensión por homicidio

El hombre de 32 años, presunto integrante de una célula delictiva, fue detenido en la colonia Las Praderas con dosis de narcóticos.

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa fue detenido por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Monterrey.

El detenido fue identificado como Roberto “N”, de 32 años, a quien además le aseguraron diversas dosis de narcóticos y dinero en efectivo.

De acuerdo con la corporación, la captura se realizó en el cruce de las avenidas Minería y Coalición del Noreste, en la colonia Las Praderas Fomerrey 106.

Las autoridades señalaron que el sospechoso presuntamente forma parte de un grupo delictivo y es considerado generador de violencia.

En el operativo participaron elementos de Fuerza Civil, la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.