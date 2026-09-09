Capturan a hombre con orden de aprehensión en Apodaca

Elementos municipales arrestaron al presunto agresor de 27 años, quien contaba con un mandato judicial por delitos contra la salud.

Un hombre que presuntamente amenazó de muerte a una mujer y a sus hijos fue detenido por elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa.

El detenido fue identificado como Óscar Manuel, de 27 años, quien al ser sometido a una revisión de sus datos resultó contar con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre acudió al domicilio de una mujer acompañado de José Isaí, de 25 años, para presuntamente amenazar de muerte a la víctima y a sus hijos.

Ante el temor por su integridad, la mujer solicitó apoyo a la Policía de Apodaca.

Los oficiales localizaron a ambos sujetos cerca del domicilio señalado y procedieron con su detención.

Óscar Manuel fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente se notificó al juez de control sobre su captura, además de ser internado en el Centro de Reinserción Social número 1 del Estado.

Con esta detención, la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca alcanzó 73 mandatos judiciales cumplimentados durante lo que va del año.

Las autoridades señalaron que estas acciones se realizan en coordinación con la Unidad de Medidas Cautelares y la Agencia Estatal de Investigaciones.