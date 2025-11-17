Capturan a hombre con drogas tras persecución al sur de Monterrey

Autoridades mencionaron que este hombre es investigado por su presunta participación en el robo de una residencia al sur de la ciudad

Elementos de la Policía de Monterrey capturaron a un hombre tras protagonizar una persecución en la colonia Los Remates.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:15 horas cuando las autoridades observaron a un hombre con aparente actitud sospechosa durante sus labores de vigilancia.

Al descender de la patrulla, el presunto delincuente comenzó a insultarlos para luego apuntarles con una aparente arma de fuego e intentar huir.

Al llegar a un callejó, el hombre subió por una barda hacia una azotea, para continuar corriendo sobre los techos. Sin embargo, al momento de descender de uno de los inmuebles, los policías lograron detenerlo.

Al revisarlo, descubrieron que se encontraba en posesión de nueve bolsas con una sustancia sólida similar al cristal, así como tres envoltorios que contenían presunta marihuana. No encontraron la supuesta pistola.

Al identificarlo, se percataron que el hombre es investigado por su probable participación en el robo registrado el pasado 08 de noviembre, en una residencia localizada al sur de la ciudad.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la policía municipal, para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.