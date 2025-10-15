Capturan a hombre con droga; lo investigan por tres homicidios

El sospechoso fue detenido por elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana tras un operativo en la colonia Barrio de la Industria, al norte de Monterrey

El Grupo de Coordinación Metropolitana realizó la detención de un hombre, quien es sospechoso de haber participado en tres homicidios.

La captura se registró durante las primeras horas de este lunes, en la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey.

En esa zona, los elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil se desplegaron en la búsqueda del sospechoso, el cual había sido detectado en los alrededores.

Fue en el cruce de las calles Metalurgia y Fraccionamiento de la Industria, en donde localizaron a Osvaldo “N", de 27 años de edad, presuntamente consumiendo sustancias ilícitas en la vía pública.

Tras realizarle una revisión a sus pertenencias, se le encontró 31 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, y 32 con cristal.

El detenido ya era buscado por las autoridades policiales, al contar con tres órdenes de arresto por el delito de homicidio calificado.

Por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.