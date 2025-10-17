Capturan a hombre con dosis de droga en Pesquería

Las autoridades policiales ya buscaban al presunto infractor, pues se presume que colabora para un grupo delictivo en la zona

El Grupo de Coordinación Metropolitana realizó la detención de un masculino de 31 años de edad, por presuntamente poseer diversas dosis de narcóticos en el municipio de Pesquería.

Los elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Municipal y Fuerza Civil desplegaron un operativo estratégico para detectar actos ilícitos, en la colonia Valle de Santa María.

En su recorrido por la zona, encontraron en el cruce de la avenida San Francisco y la calle Alessandria a un hombre cuyas facciones y vestimenta coincidían con la descripción que tenían los agentes para ubicarlo.

El sospechoso se identificó como Josué “N", de 31 años de edad.

Le decomisaron 51 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal, dinero en efectivo y otros indicios ilícitos.

Las autoridades policiales ya buscaban al probable infractor, pues se presume que colabora para un grupo delictivo.

Quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.