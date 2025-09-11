Capturan a hombre buscado por robo a negocios en Monterrey

El sospechoso fue detenido por policías de Monterrey cuando viajaba a bordo de un motocicleta, en posesión de dosis de droga, en la colonia Argentina

Un sujeto buscado por varios asaltos a mano armada y responsable de realizar disparos en la colonia Las Flores, fue detenido por efectivos de la Policía de Monterrey

De acuerdo a las investigaciones se estableció que Carlos Alberto, de 25 años, ya era buscado por las autoridades municipales.

El sujeto, fue interceptado cuando viajaba a bordo de un motocicleta en el cruce de las calles Mártires de Chicago y Francisco Beltrán, en la colonia Argentina.

Al verse copado, el inculpado intentó darse a la fuga corriendo y abandonando la motocicleta.

Luego de ser perseguido, el inculpado fue sometido y en su poder le encontraron ocho dosis de droga.

Al ser investigado, se reveló que el detenido era buscado por su participación en varios robos.

Uno de ellos fue el asalto al negocio Billares Pool, en el cruce de Reforma y Álvaro Obregón, en el primer cuadro de Monterrey.

Durante el robo utilizó una pistola y se apoderó de 15 mil pesos en efectivo.

Además presuntamente asaltó un negocio en Félix U. Gómez y Los Ángeles, y otro más en Churubusco y Jesús M.Garza, de la colonia Parque Industrial Regomontano.