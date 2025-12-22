Capturan a hombre armado al conducir un auto robado por Guadalupe

Esta detención corresponde a la denuncia interpuesta por el dueño de la unidad, luego de ser amenazado con un arma de fuego durante la presunta venta

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos del municipio de Guadalupe detuvieron este domingo a un hombre armado que conducía un vehículo con reporte de robo en calles de la colonia Dos Ríos.

A través del monitoreo de cámaras de C4, se dio con la ubicación de este vehículo sobre el Boulevard Miguel de la Madrid. Al corroborar los datos, personal de la corporación utilizó los drones para darle seguimiento al presunto delincuente que se trasladaba en calles de varias colonias.

Elementos municipales llevaron a cabo la detención del joven en el cruce de las calles Río Azul y Río Bravo, de la colonia Dos Ríos. En este punto, las autoridades localizaron un arma de fuego con seis cartuchos dentro de una bolsa tipo cangurera.

Durante esta inspección, se confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo desde el pasado primero de diciembre en el municipio de Pesquería.

El presunto delincuente fue identificado como Eliud Cúper "N", de 25 años, presunto miembro de una banda dedicada al robo de vehículos en el Área Metropolitana, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de robo de vehículo y portación de arma de fuego.

Este es el modus operandi de esta banda delictiva

El propietario del vehículo publicó por medio de redes sociales la venta de la unidad, por lo que dos personas llegaron a su domicilio para negociar la adquisición.

Luego de revisar la mecánica del coche, uno de los supuestos compradores lo encañonó con una pistola para despojarlo de la unidad.

Con base a esto, la víctima interpuso una denuncia para dar con el responsable.