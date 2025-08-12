Capturan a hombre acusado de asaltar a joven en Guadalupe

El detenido señaló que su cómplice logró escapar portando un teléfono iPhone 11, valuado en alrededor de cuatro mil pesos

Una menor de 16 años fue víctima de un asalto con violencia cuando caminaba por calles de la colonia Nuevo Almaguer, en Guadalupe, hecho por el cual policías municipales lograron detener a uno de los presuntos responsables.

De acuerdo con la denuncia, el incidente ocurrió en el cruce de las calles Pájaros Azules y 3, donde la joven fue interceptada por dos hombres. Uno de ellos la sujetó por el cuello con el antebrazo para inmovilizarla, mientras le exigía entregar su teléfono celular y el dinero en efectivo que llevaba.

Tras recibir el reporte, uniformados implementaron un operativo de búsqueda en el sector, localizando y deteniendo a un hombre identificado como Carlos Alberto, de 26 años, quien fue plenamente reconocido por la víctima como uno de sus agresores.

El detenido señaló que su cómplice logró escapar portando un teléfono iPhone 11, valuado en alrededor de cuatro mil pesos, así como el efectivo robado.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para responder por el delito de robo con violencia, mientras continúan las investigaciones para ubicar al segundo implicado.