Capturan a grupo criminal durante operativo en Guadalupe

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un grupo presuntamente vinculados con un grupo criminal durante un operativo realizado en el municipio de Guadalupe.

Fue en el cruce de las calles Fuerte de Guadalupe e Higinio de la Rosa donde los oficiales observaron a cuatro hombres manipulando la cajuela de un automóvil e intercambiando lo que parecía ser un arma.

Los detenidos fueron identificados como David “N”, de 32 años; José “N”, de 23; Pedro “N”, de 19; y Armando “N”, de 34 años.

Durante la revisión, los agentes aseguraron dos armas largas, dos cargadores abastecidos con 50 cartuchos y 22 envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.