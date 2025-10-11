Capturan a 'gotera'; robó 200 mil pesos a pensionado en Apodaca

La mujer fue captada por una cámara de seguridad cuando vierte una sustancia a la bebida de su víctima en su domicilio y queda inconsciente

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra una mujer acusada de robar 200 mil pesos a un hombre en su domicilio en Apodaca.

La mujer identificada como Jenideth "N", de 20 años de edad, fue detenida en el estado de Campeche por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

También conocida como 'La Gotera', fue captada en un video viral cuando vierte gotas de una sustancia en la bebida de su víctima, lo que provoca que este quede inconsciente. La mujer, que estuvo acompañada de un cómplice, aprovechó para despojar a la víctima de su cartera, pertenencias personales y tarjetas de crédito con las cuales fueron realizadas compras y retiros de dinero por un monto de 200 mil pesos.

Al recuperar el conocimiento, la víctima se percató de que la pareja se había retirado, así como del robo de dos laptops y teléfonos celulares.

Jenideth "N" fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal por los delitos de robo y equiparable al robo.