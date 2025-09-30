Capturan a generadores de violencia en Monterrey

La intervención fue encabezada por efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Fuerza Civil, quienes desplegaron un operativo estratégico

En un operativo conjunto, elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas en la colonia Pablo González, al norte de la capital del estado.

La intervención fue encabezada por efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Fuerza Civil, quienes desplegaron un operativo estratégico tras obtener información sobre la presencia de un sujeto con orden de aprehensión vigente.

Fue en el cruce de las calles Navor Camargo y Bernabé González donde los uniformados ubicaron a dos mujeres y dos hombres, uno de los cuales coincidía con las características físicas del objetivo principal.

Los detenidos se identificaron como Claudia “N”, de 39 años; César “N”, de 33; Juan “N”, de 36; y Susana “N”, de 34. Durante la revisión, les fueron aseguradas un arma corta abastecida con 15 cartuchos útiles; 18 dosis de un polvo blanco con características similares a la cocaína; 14 dosis de una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra; 43 envoltorios con hierba verde y seca, presuntamente marihuana, y 60 dosis de una sustancia sólida similar al cristal.

Destaca que César “N” intentó ocultar su identidad al identificarse como Víctor “N”, sin embargo, se confirmó su verdadero nombre y que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Los cuatro fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.