Capturan a generador de violencia con armas y drogas en Monterrey

Los oficiales le aseguraron dos armas largas, un arma corta, un cargador abastecido, 16 cargadores desabastecidos y una caja de plástico con municiones

Un hombre señalado como presunto generador de violencia fue detenido con armas y droga durante un operativo de Fuerza Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional, al sur de Monterrey.

La captura de Roberto “N”, de 23 años, ocurrió en la colonia Altamira, luego de una investigación que permitió ubicarlo y establecer un dispositivo de búsqueda.

Los elementos detectaron al sospechoso sobre las escalinatas ubicadas en el cruce de Santos Cantú Salinas y San Agustín, cuando llevaba una maleta y un bloque emplayado.

Tras interceptarlo, los oficiales le aseguraron dos armas largas, un arma corta, un cargador abastecido, 16 cargadores desabastecidos y una caja de plástico con municiones.

También localizaron un bloque emplayado que contenía hierba verde y seca con características de marihuana.

De acuerdo con las autoridades, Roberto “N” presuntamente estaría relacionado con un grupo delictivo y tendría participación como generador de violencia.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.