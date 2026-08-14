Capturan a dos sujetos armados en Juárez; uno ligado a violencia

Detienen en Juárez a dos hombres con más de 140 dosis de droga, dos armas y efectivo; uno es investigado por hechos violentos.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil durante un operativo táctico y de inteligencia realizado en el municipio de Juárez, donde presuntamente les fueron aseguradas más de 140 dosis de diferentes narcóticos, dos armas cortas abastecidas y dinero en efectivo.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, el despliegue se llevó a cabo el miércoles en calles de la colonia Coahuila, luego de que agentes de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía de Juárez, obtuvieran información sobre la ubicación de dos personas que presuntamente se dedicaban a ofrecer sustancias ilícitas en el sector.

La búsqueda se concentró en el cruce de la Avenida Saltillo y Las Sabinas, donde los elementos detectaron a dos individuos cuyas características físicas coincidían con las descripciones obtenidas durante las investigaciones.

Ante esta situación, los oficiales implementaron sus estrategias tácticas y procedieron a abordar a los sospechosos, quienes fueron identificados como José “N”, de 24 años, y Lorenzo “N”, de 42.

Durante una revisión, los elementos localizaron entre sus pertenencias diversos indicios que fueron asegurados como parte de la investigación.

Entre lo decomisado se contabilizaron más de 140 envoltorios que contenían sustancias con características de marihuana, cristal y cocaína, además de dos armas cortas abastecidas y dinero en efectivo.

Según las primeras investigaciones, José “N” es señalado como el principal sospechoso de haber participado en dos hechos violentos registrados recientemente y considerados de alto impacto, en los cuales una persona perdió la vida y otra resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, las autoridades presumen que ambos detenidos estarían relacionados con un grupo delictivo y que presuntamente desempeñarían funciones como generadores de violencia en la zona.

Tras la captura, los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.

Será la autoridad investigadora la que establezca mediante las indagatorias y las pruebas correspondientes la posible responsabilidad de los detenidos en los hechos violentos que se les atribuyen.