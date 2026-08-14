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Capturan a dos sujetos armados en Juárez; uno ligado a violencia

Por: Carlos Enríquez

13 Agosto 2026, 12:12

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Detienen en Juárez a dos hombres con más de 140 dosis de droga, dos armas y efectivo; uno es investigado por hechos violentos.

Capturan a dos sujetos armados en Juárez; uno ligado a violencia
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Dos hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil durante un operativo táctico y de inteligencia realizado en el municipio de Juárez, donde presuntamente les fueron aseguradas más de 140 dosis de diferentes narcóticos, dos armas cortas abastecidas y dinero en efectivo.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, el despliegue se llevó a cabo el miércoles en calles de la colonia Coahuila, luego de que agentes de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía de Juárez, obtuvieran información sobre la ubicación de dos personas que presuntamente se dedicaban a ofrecer sustancias ilícitas en el sector.

La búsqueda se concentró en el cruce de la Avenida Saltillo y Las Sabinas, donde los elementos detectaron a dos individuos cuyas características físicas coincidían con las descripciones obtenidas durante las investigaciones.

Ante esta situación, los oficiales implementaron sus estrategias tácticas y procedieron a abordar a los sospechosos, quienes fueron identificados como José “N”, de 24 años, y Lorenzo “N”, de 42.

Durante una revisión, los elementos localizaron entre sus pertenencias diversos indicios que fueron asegurados como parte de la investigación.

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Entre lo decomisado se contabilizaron más de 140 envoltorios que contenían sustancias con características de marihuana, cristal y cocaína, además de dos armas cortas abastecidas y dinero en efectivo.

Según las primeras investigaciones, José “N” es señalado como el principal sospechoso de haber participado en dos hechos violentos registrados recientemente y considerados de alto impacto, en los cuales una persona perdió la vida y otra resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, las autoridades presumen que ambos detenidos estarían relacionados con un grupo delictivo y que presuntamente desempeñarían funciones como generadores de violencia en la zona.

Tras la captura, los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.

Será la autoridad investigadora la que establezca mediante las indagatorias y las pruebas correspondientes la posible responsabilidad de los detenidos en los hechos violentos que se les atribuyen.

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