Capturan a dos presuntos responsables de homicidio en Guadalupe

El ataque habría estado relacionado con presuntas actividades de narcomenudeo, ya que la víctima supuestamente operaba de manera independiente

Dos hombres señalados por su presunta participación en el asesinato a balazos de un hombre de 53 años, en el municipio de Guadalupe, fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Los detenidos fueron identificados como Roberto “N”, de 40 años, quien fue capturado en el municipio de Juárez, y Ramiro “N”, de 35, localizado en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Homicidios, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Antonio Medina, en la colonia Guadalupe Chávez, en el municipio de Guadalupe, donde la víctima, identificada como Francisco, de 53 años, se encontraba al interior de la vivienda.

Las indagatorias señalan que los ahora detenidos llegaron al lugar en un vehículo y permanecieron vigilando la casa.

Una vez que confirmaron que Francisco estaba dentro del domicilio, presuntamente Ramiro “N” ingresó por la fuerza y le disparó en varias ocasiones, para después escapar junto con Roberto “N”, quien lo esperaba en el automóvil.

Según la carpeta de investigación, el ataque habría estado relacionado con presuntas actividades de narcomenudeo, ya que la víctima supuestamente operaba de manera independiente y no pertenecía al grupo delictivo con el que, presuntamente, estaban vinculados los agresores.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó que la causa de muerte fueron lesiones en el cráneo provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Ambos ya fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedaron a disposición de un juez.