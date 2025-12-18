Capturan a dos presuntos generadores de violencia en Monterrey

La acción policiaca se llevó a cabo en la colonia La Estanzuela tras recibir reportes de personas sospechosas que merodeaban el sector.

Como resultado de labores de inteligencia y vigilancia, integrantes del Grupo de Coordinación Metropolitana lograron la detención de dos hombres considerados como presuntos generadores de violencia, al sur del municipio de Monterrey.

La acción policiaca se llevó a cabo en la colonia La Estanzuela, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con Fuerza Civil, desplegaron un operativo estratégico tras recibir reportes de personas sospechosas que merodeaban el sector.

Durante el recorrido, los agentes arribaron al cruce de las calles Cañón Grande y Cañón del Huajuco, donde ubicaron a dos individuos cuyas características coincidían con las de los objetivos previamente identificados, por lo que procedieron a interceptarlos.

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, de 29 años, y Rosbil “N”, de 23.

Tras una revisión precautoria, les aseguraron dos armas cortas abastecidas con un total de 15 cartuchos útiles, así como 43 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana y 27 dosis de una sustancia sólida y granulada, presuntamente cristal.

De acuerdo con las autoridades, ambos sujetos ya eran investigados por su probable relación con un grupo delictivo, donde presuntamente realizaban actividades como generadores de violencia.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica conforme a la ley.