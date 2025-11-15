Capturan a dos presuntos delincuentes en Monterrey

Los ocupantes de un vehículo Peugeot fueron captados por cámaras de seguridad cuando cometieron el robo de autopartes en varios sectores hacia el oriente

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos presuntos delincuentes sobre la avenida Constitución en Monterrey.

La captura se realizó en la lateral de la avenida Constitución, a unos metros del cruce de la avenida Venustiano Carranza.

Los ocupantes de un vehículo Peugeot en color gris con placas de circulación SZF-695-B de Nuevo León fueron captados por cámaras de seguridad cuando cometieron el robo de autopartes en varios sectores hacia el oriente de la ciudad.

Los presuntos fueron identificados como Rigoberto C., de 34 años, y Juan César P., de 35.

A través del C4 municipal se da aviso para que las patrullas estén al tanto en sus recorridos para establecer dónde estaba este vehículo.

Una de las unidades de Proximidad de la Policía de Monterrey logró interceptar el vehículo y detener a dos hombres.

Al interior fueron encontradas algunas piezas que ya habían robado.

Los detenidos que hasta el momento no han sido identificados quedaron a disposición del Ministerio Público.